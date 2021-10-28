Ученые наблюдают за формированием крупномасштабной структуры Вселенной

Масштабы Вселенной необъятны. В ней существуют миллиарды галактик. Но они не расположены хаотично, а подвергаются гравитационному взаимодействию и объединяются в крупномасштабные структуры.

Под действием гравитации, создаваемой как барионной материей, так и темной, галактики объединяются в скопления и суперскопления. Ученые смогли обнаружить галактики в протокластере PHz G237, который через миллиарды лет образует суперскопление (суперкластер).

Интересно Крупномасштабные структуры Вселенной вращаются: исследование



Протокластер PHz G237 / Фото Phys

Протокластер PHz G237 на пути к образованию суперскопления

Суперскопления или суперкластеры – это одни из самых больших структур во Вселенной. Они являются составной частью галактических нитей. Суперскопления формируются из скоплений галактик. Например, из таких скоплений как наша местная группа, куда входит Млечный путь, галактика Андромеды и другие. Местная группа является частью суперкластера Девы.

Наблюдая за протокластером PHz G237, астрономы лучше понимают, как, например, суперкластер Девы выглядел около 11 миллиардов лет назад. Такие открытия обеспечивают лучшее понимание того, как эволюционируют крупномасштабные структуры.

Протокластер расположен на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от нас. Он образовался, когда Вселенной было всего 3 миллиарда лет. Его обнаружили благодаря телескопу "Планк" Европейского космического агентства. Позднее открытие было подтверждено благодаря наблюдениям других телескопов и архивным данным. Всего было обнаружено 63 галактики, которые формируют структуру и гравитационно связаны.

Характерной особенностью PHz G237 является то, что в его галактиках происходит постоянный и активный процесс звездообразования. Он достигает отметки около тысячи солнечных масс в год. Для сравнения, Млечный путь формирует около одной солнечной массы в год. Такие гигантские звездные ясли свидетельствуют о потоке газа извне, однако его до сих пор не могут обнаружить.