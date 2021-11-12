Проект гражданской науки Citizen ASAS-SN призван привлекать волонтеров и астрономов-любителей к "настоящей" науке. Для ученых это возможность скорее классифицировать определенные данные, а для любителей и энтузиастов – помочь развитию астрофизической области. На этот раз 3 100 добровольцев выполнили 839 тысяч классификаций, исследовав данные по 100 тысячам кривых блеска звезд.

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Визуализация двойной системы, где звезды "затемняют" друг друга: смотреть видео

Проект гражданской науки

Интересно, что некоторые звезды, которые предлагались волонтерам для классификации уже были внесены в систему и были хорошо изучены. Таким образом ученые контролировали качество и точность выполнения работы добровольцами.

Более трех тысяч энтузиастов занимались тем, что должны были исследовать объекты и установить их природу на основе имеющихся данных. Так удалось обнаружить и отсеять разнообразный "мусор" – например, случайные спутники, попавшие в кадр. В результате проекта волонтеры смогли обнаружить около 10 тысяч ранее неизвестных затменных-двойных звездных систем, в которых одна звезда периодически перекрывает свет от своей соседки.

Искусственные алгоритмы тоже могут сделать эту работу, но недостаточно качественно. Астрономы надеются, что такие проекты помогут нейросети лучше научиться классифицировать объекты, что значительно ускорит научную работу.