Ученые критикуют проект Билла Гейтса, который потенциально может спасти планету от потепления

В 2021 году Билл Гейтс выделил три миллиона долларов на проект, который предусматривал распыление частиц мела в атмосфере. Он должен был блокировать часть солнечных лучей и тем самым снизить температуру.

Оказалось, что не все ученые согласны с такой идеей. Они написали открытое письмо, в котором объяснили опасность этой технологии.

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Коротко об идее распыления мела в атмосфере

Над проектом основателя и бывшего главы Microsoft сегодня работают исследователи Гарвардского университета, изучая возможные его последствия.

Суть идеи состоит в том, чтобы распылить в атмосфере мелкие частицы мела, которые будут выполнять роль зеркала: шлейф из мела будет отражать часть солнечного света обратно в космос, снижая температуру на планете.

обратно в космос, снижая температуру на планете. Преимуществом метода (в отличие от подобной идеи распыления сернистого ангидрида, от которой отказались из-за разрушения газом озонового слоя) называют то, что он не требует постоянной "подкормки" . Достаточно распылить мел в один или несколько этапов – процесс запустится и будет самоподдерживаемым.

. Достаточно распылить мел в один или несколько этапов – процесс запустится и будет самоподдерживаемым. В настоящее время проект находится на стадии разработки, но уже неоднократно подвергался критике из-за его потенциальной опасности.

Критика: к чему может привести проект Гейтса

Открытое письмо написала группа из 46 ученых и экспертов. В нем объяснили опасность этой технологии. По мнению авторов, сегодня солнечная геоинженерия еще плохо изучена и не может быть окончательно просчитана даже с помощью современных компьютерных симуляций.

В общем, все сводится к тому, что нельзя предсказать, каким будет влияние на климат. В результате мы можем получить не частичное сдерживание глобального потепления, а новый ледниковый период, настолько сильный и длительный, что он будет длиться миллионы лет и убьет все растения и животных на Земле. Начнется он с мелких изменений, которые будут каскадом нарастать и влечь за собой другие последствия, в результате приводя к распространению оледенения все дальше на юг.

, которые ведутся вокруг этого проекта и его аналогов, можно прочитать в большом материале издания Naked Science.

Влияние от распыления отражательных частиц будет сильно варьироваться в зависимости от региона. В результате это может негативно отразиться на обеспечении основных потребностей населения планеты в пище и воде.

Ученые указывают, что снижение интенсивности солнечного излучения способно воспрепятствовать муссонным дождям в Южной Азии и Западной Африке. Это приведет к засухе в регионе и может привести к пересыханию амазонского бассейна.

Поэтому ученые призывают мировых политиков обратить внимание на этот проект и ввести мораторий на применение технологий солнечной геоинженерии, которые могут оказаться слишком опасными для населения всей планеты.