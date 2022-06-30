Исследователи смогли преодолеть ограничение природного фотосинтеза. Ключевым в этом процессе является двухэтапное превращение углекислого газа, электричества и воды в ацетат, который растения могут поглощать и расти в полной темноте.

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Детали открытия

В паре с солнечными батареями для генерации электричества этот метод выращивания продуктов называют более чем в 18 раз эффективнее обычного.

Мы стремились определить новый способ производства пищи, который мог бы преодолеть ограничения, обычно накладываемые биологическим фотосинтезом,

– говорит Роберт Джинкерсон, один из авторов исследования.

Фото, которые команда исследователей предоставила журналистам, показывают ростки томатов и бобов на начальном этапе развития. Однако неясно, плодоносили ли они и достигли ли достаточных размеров. Снимки позволяют понять только одно: метод выращивания без света действительно работает.



Растения, выращенные в полной темноте / Фото Marcus Harland-Dunaway/UCR

Если метод действительно позволяет растениям достигать полноценных размеров и плодоносить, то это открывает фермерам новые возможности, не требующие высадки на открытом воздухе или прозрачных теплиц на улице. Продукты можно будет выращивать в помещениях, не подвергая растения угрозе повреждения вследствие стихийных бедствий или засухи. И такие помещения даже не нужно будет освещать, когда в них никто не находится.

Перемещение производства из сельскохозяйственных земель в помещения даст шанс улучшить ситуацию с продовольствием в тех регионах планеты, где выращивание пищи сложно или невозможно из-за окружающих условий.

Кроме того, упрощение выращивания пищи может радикально снизить цены на нее.