Солнечный парус, разработанный специалистами Университета Джонса Хопкинса, работает на принципе дифракции света. Этот метод имеет преимущества перед существующей технологией солнечного паруса, в частности позволяет маневрировать.

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Почему это не так просто

Серьезная проблема большинства классических солнечных парусников состоит в том, что они теряют эффективность, если холст не направлен на источник фотонов. Через дифракцию свет изменяет направление, проходя через отверстия или щели. Использование этого свойства позволяет кораблю поворачивать, сохраняя давление солнечного ветра вне зависимости от направления.

Для создания такого дифракционного давления инженеры разработали материал с крохотной решеткой, который продолжает служить парусом. Таким образом, корабль имеет возможность в какой-то мере возвращаться от солнца, не прекращая двигаться под действием фотонов.

Как и когда проверят технологию

Вероятнее всего место проверки технологии – открытый космос, в том числе исследование физики Солнца. Традиционные двигательные установки отказывают вблизи солнечных полюсов из-за магнитной интерференции. Обычные солнечные паруса тоже плохо работали бы в таких обстоятельствах. А вот дифракционные паруса могут продолжать направлять судно в нужную сторону даже при таких непростых условиях. Это позволило проводить наблюдение за Солнцем с нового ракурса.

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Интересно, что благодаря метеорологическому спутнику Himawari-8 японские ученые смогли наблюдать потерю яркости Бетельгейзе, состоявшуюся в 2019-2020 годах. Спутник делает снимки всего земного диска каждые 10 минут, используя прибор AHI (Advanced Himawari Imager), работающий в оптическом и инфракрасном диапазоне волн.

При этом каждый раз в кадр попадает область космического пространства вокруг края земного диска, где находится ряд звезд, в том числе Бетельгейзе. Благодаря этому ученые смогли составить каталог кривых блеска Бетельгейзе в период с января 2017 года по июнь 2021 года, используя данные наблюдений в диапазоне длин волн 0,45-13,5 микрометров, и отследить динамику Большого потемнения.