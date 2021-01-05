Команда ученых из США смогла доказать возможность мгновенной передачи квантового состояния на большие расстояния. Исследователям удалось передать квантовое состояние на 44 километра с точностью более 90% по волоконно-оптической сети, аналогичной тем, которые составляют основу существующего интернета.

Как это работает

Мгновенная передача квантового состояния, или квантовая телепортация осуществляется с помощью запутанных кубитов. Путем "сплетения" трех кубитов можно заставить одну частицу принять состояние другой через их взаимно запутанного партнера. Как объясняет ScienceAlert, это все равно что превратить одну частицу в другую.

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Почему это не просто

Нестабильный характер квантовой информации затрудняет передачу запутанных кубитов на большие расстояния без помех: длинные оптические волокна означают больше шума. В общем эксперименте Fermilab, AT&T, Калифорнийского технологического института, Гарвардского университета, Лаборатории реактивного движения NASA и Университета Калгари ученым удалось осуществить квантовую телепортацию на расстояние 44 километров. На сегодня это предел того, как далеко ученые могут отправлять квантовое состояние.

Мы очень гордимся тем, что достигли этой вехи в создании устойчивых, высокопродуктивных и масштабируемых систем квантовой телепортации. Результаты будут еще улучшены за счет модернизации системы, которую мы ожидаем завершить ко второму кварталу 2021 года,

– рассказала Мария Спиропулу, профессор физики Калифорнийского технологического института.

В будущих экспериментах ученые собираются установить новый рекорд на расстоянии телепортации и в числе запутанных кубитов.

Применение

Летом 2020 года в Чикаго представили план по созданию в США квантового интернета, который должен стать не только более быстрым, но и более безопасным чем классический. Сеть под названием Illinois Express Quantum Network разрабатывается Fermilab в сотрудничестве с Аргоннской национальной лабораторией, Калифорнийским технологическим институтом, Северо-Западным университетом и отраслевыми партнерами. На данный момент исследователи считают, что квантовые интернет-сети будут действовать как специализированные расширения классического интернета, а не как полная его замена.