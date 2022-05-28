Ученые из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете

Наука выращивания живых человеческих тканей для использования в медицинских целях еще находится в зачаточном состоянии – пока для экспериментального лечения используются только самые примитивные образцы. Однако исследования не стоят на месте – ученые из Оксфорда заявили, что новый метод культивирования человеческих тканей позволит комбинировать их с роботизированными движущимися скелетами.

Обычно клетки для регенеративной медицины выращиваются в статических средах типа чашек Петри или миниатюрных 3D-каркасов. Некоторые эксперименты в прошлом уже показали, что клетки могут культивироваться на структурах, двигающихся по типу шарниров, но в этом случае растяжение и/или изгиб тканей происходит только в одном направлении.

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Новая разработка ученых

Исследователи Оксфордского университета и разработчик роботов – компания Devanthro, предположили, что для создания замены настоящей поврежденной ткани следует выращивать ее в условиях, близких к тем, в которых "работают" настоящие мышцы, деформируясь по всем направлениям.

Междисциплинарная команда разработчиков решила воспроизвести костно-мышечную систему настолько точно, сколь это возможно с использованием роботизированного скелета. В результате они использовали макет скелета, разработанный инженерами Devanthro в сочетании с питательной средой для клеток. Она может интегрироваться в искусственную костную структуру и растягиваться/изгибаться в любом направлении.



Живые ткани в роботизированном скелете / Fisher Studios

В этом случае речь идет о работе с плечевым суставом. В структуру искусственного плеча предполагалось введение сферической наружной мембраны с биоразлагаемыми волокнами, растянутыми между "якорными точками" – биореактора.

Волокна "зародили" человеческими клетками, а камеру наполнили богатым питательными веществами раствором. В течение двух недель клетки росли в питательной среде, которая испытывала ежедневные "нагрузки" - на 30 минут ежедневно биореактор помещали в структуру плеча для нагрузок и деформаций.

Хотя ученым удалось отметить изменения "тренирующихся" клеток по сравнению с контрольными образцами, пока неизвестно, будет ли от этого какая-то польза. По словам учёных, они просто демонстрируют возможность.

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Другими словами, команда продемонстрировала, что выращивать клетки в структуре роботизированного скелета вполне возможно, а теперь им необходимо определить, стоят ли их усилия потраченных ресурсов. Впрочем, исследователи полны оптимизма и предполагают, что в будущем благодаря детализированному сканированию пациентов можно будет создавать реплики костной системы людей, что позволит формировать для них оптимальную замену тканей, например, поврежденных сухожилий.