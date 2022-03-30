Первые испытания технологии превзошли ожидания в десять раз. Как утверждают в HB11, компания является "единственным коммерческим предприятием, достигшим термоядерного синтеза".
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Детали открытия
- Для того чтобы столкнуть атомы между собой так, чтобы они слились и сформировали новый элемент, нужно преодолеть силу отталкивания, действующую на два положительно заряженных ядра.
- Солнце справляется с этой задачей, разогревая огромное количество атомов водорода до десятков миллионов градусов.
- При такой температуре атомы начинают двигаться настолько быстро, что соприкасаются, объединяются, превращаясь в гелий, и выделяют энергию.
- Большинство современных реакторов термоядерного синтеза имитируют этот процесс с помощью магнитных полей, содержащих раскаленную плазму.
- Ученые HB11 исследуют другой подход, не требующий колоссальных температур или радиоактивного топлива типа трития.
- Вместо этого используются лазерные импульсы с линейной частотной модуляцией, способные создавать беспрецедентные уровни мощности более 10 петаватов.
Посредством высокоточных лазеров ученые собираются разогнать атомы водорода настолько, что они столкнутся с атомами бора и сольются в реакции синтеза. При этом появятся атомы гелия или альфа-частицы, в которых нет электронов. Эти заряды соберут для получения энергии без какой-либо пары, турбин и ядерных отходов.
Эксперименты
После того, как исследователи провели первые эксперименты, они повторили их уже на новом оборудовании в Японии. Ведущий ученый компании Димитри Батани сообщает, что команде удалось доказать эффективность генерации альфа-частиц с помощью петаватного лазера. Показатели оказались на один порядок выше предыдущих результатов.
Пока результаты еще далеки от коммерциализации технологии и ее полноценного использования. Однако они доказывают успешность подхода и открывают возможности для дальнейших исследований и поиска вариантов оптимизации технологии.