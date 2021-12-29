Ученые исследуют последний американский корабль, который перевозил рабов: что там ожидают найти

Подводные археологи обследовали американский корабль "Клотильда", обнаруженный в Алабаме в 2018 году. Судно сохранилось примерно на две трети благодаря пресной воде и илу реки Мобил-Тесно. Ученые надеются, что в трюме они найдут провиант и цепи, а также сумеют выделить ДНК из органических остатков.

"Клотильда" была последним американским транспортным судном, которое перевозило пленных рабов из Африки в Северную Америку. Этот двухмачтовый корабль длиной около 26 и шириной около 7 метров был затоплен по приказу капитана в июле 1860 года.

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В 2018 году американский журналист Бен Рейнс сообщил, что обнаружил в нижней дельте реки Мобил-Тесно, в нескольких километрах от города Мобил, обломки корабля, который предположительно может быть "Клотильдой".

Впоследствии в 2019 году американские подводные археологи подтвердили, что обнаруженный деревянный корпус корабля – это действительно последнее судно, на котором нелегально привезли рабов из Африки на американский Юг.

Исследование судна

Подводные археологи рассказали о результатах новых исследований "Клотильды". Ученый Джеймс Дельгадо из компании SEARCH Inc. сообщил, что верхняя часть двухмачтового судна уже исчезла, однако трюм, где содержались пленные африканцы и провиант, все еще цел, хотя находился под водой полтора века.

По мнению исследователя, это повышает ценность находки, поскольку большинство подобных кораблей ученые обнаруживают уже в виде обломков. В этом случае, по крайней мере, две трети корабля сохранилось.



Остатки судна "Клотильда" хорошо сохранились на дне реки / Фото Alabama Historical Commission

Кроме того, наличие не освещаемого и непроветриваемого трюма, где люди неделями удерживались как груз, может предоставить возможность найти остатки провизии, воды, цепей и даже ДНК людей. Дельгадо отметил, что это самое неповрежденное рабовладельческое судно, которое когда-либо было обнаружено.

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По словам Дельгадо, на исследование корабля штат выделил миллион долларов. В начале 2022 года ученые надеются узнать, что находится внутри трюма, а также планируют в дальнейшем достать остатки судна из реки, чтобы выставить на всеобщее обозрение.



Мурал вблизи города Мобил, посвященный "Клотильде" / Фото National Geographic

Мурал с изображением "Клотильды" украшает бетонную набережную в Африканском квартале неподалеку от городка Мобил, основанном африканцами, незаконно доставленными в Алабаму на борту невольничьего корабля. Некоторые из их потомков до сих пор живут в районе.