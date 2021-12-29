Ученые исследовали самый отдаленный во Вселенной квазар с гравитационной линзой

Квазары – это одни из самых ярких объектов Вселенной. Расположены они далеко от нас и являются, вероятно, активными ядрами галактик. Исследуя их, мы исследуем раннюю Вселенную.

Согласно современному пониманию, квазары – это активные ядра молодых галактик. В их центре расположена сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающую материю. Также вокруг такового массивного объекта формируется аккреционный диск, который, возможно, и является источником излучения.

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Изображение квазара J0439+1634 на трех длинах волн / Фото Phys

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Квазар J043947.08+163415.7 (J0439+1634) излучает энергию с гигантской мощностью, эквивалентной излучению 600 триллионов Солнц. Глядя на него, мы видим объект таким, каким он был всего за 1 миллиард лет после Большого Взрыва и, соответственно, формирования Вселенной.

И все же, несмотря на такую ​​мощность излучения, объект расположен очень далеко, поэтому выявить его было бы невозможно. Но ученым повезло – между нами и J0439+1634 расположена галактика, которая "выполнила роль" гравитационной линзы и в 50 раз усилила яркость квазара. Благодаря этому устройству астрономы обнаружили объект и теперь он самый отдаленный открытый квазар с гравитационной линзой.

Последние исследования J043947.08+163415.7 были проведены благодаря космической рентгеновской обсерватории XMM-Newton Европейского космического агентства. Ученые интересуются подобными объектами, ведь они позволяют заглянуть в далекое прошлое и лучше изучить как процесс формирования галактик вскоре после Большого Взрыва, так и процесс формирования сверхмассивных черных дыр.