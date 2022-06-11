Исследователи предположили, что впоследствии родительское тело было разрушено, потеряв большую часть воды, а из обломков сформировался современный астероид Рюгу.

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Зачем ученым изучать метеориты

Исследования метеоритов, попадающих на Землю, важны для понимания свойств родительских астероидов. Большую роль в установлении связи между метеоритами и астероидами играют данные автоматических аппаратов, а также лабораторные исследования добываемой ими почвы астероидов. В частности, станция "Хаябуса" и добываемое им вещество астероида Итокава помогли установить, что астероиды S-типа состоят из вещества, соответствующего обычным метеоритам хондритов.

Миссия на Рюгу

Целью для Хаябус-2 стал околоземный астероид Рюгу. В декабре 2020 года станция доставила в Землю две пробы его почвы, общей массой 5,4 грамма. Задачей аппарата было установление взаимосвязи между астероидами C-типа и углеродными хондритовыми метеоритами.

Данные наблюдений за Рюгу помогли определить, что он темнее любого типа метеоритов и содержит филосиликаты. В целом, углеродные хондриты могут считаться аналогами Рюгу, однако, чтобы объяснить различия в свойствах астероида и метеоритов, необходимы дополнительные результаты лабораторного анализа привезенных на Землю образцов почвы астероида.



Образцы Рюгу доставлены на Землю / Фото Science, 2022

Группа планетологов во главе с Тецуя Йокояма из Токийского технологического института опубликовала результаты исследований петрографии, изотопного, минерального и химического состава 95 миллиграммов пород Рюгу с помощью методов сканирующей электронной микроскопии, масс-спектрометрии ионов, термоионизации и фторированием и рентгенофлуоресцентным анализом.

Что обнаружили ученые

В работе изучались образцы A0107, A0040, A0058, A0094, собранные с поверхности Рюга, и C0108, взятый из приповерхностной области астероида.

Образцы Рюгу являются смесью, состоящей из мелких зерен философских минералов (преимущественно серпентина и сапонита), и больших зерен, в которых преобладают карбонаты (доломит, брейнерит, кальцит), магнетит и сульфиды (пирротин, пентландит, кубанит). В веществе астероида были найдены вкрапления богатые кальцием и алюминием (CAI-вкрапления), или хондры, характерные для большинства хондритовых метеоритов. Безводные силикаты, такие как оливин и пироксен, привычны в хондритах, но очень редко встречаются в образцах Рюгу, где представлены зернами размером менее 10 микрометров в поперечнике. Зерен металлов обнаружено не было.

Ученые не выявили систематических отличий в химическом составе между образцами из двух разных областей забора почвы, были найдены только отличия, которые, скорее всего, связаны с неоднородностью самих образцов в малых масштабах. Высокое содержание летучих элементов в образцах Рюгу указывает на то, что астероид близок к метеоритам типа Cl-хондритов, однако содержание водорода и кислорода в образцах Рюгу сильно снижено по сравнению с Cl-хондритами, что может интерпретироваться как результат обезвоживания путем нагревания.

Массовые соотношения изотопов титана и хрома для образцов Рюга аналогичны значениям для CB и CI-хондритов. Однако сульфаты и ферригидрит, обычно наблюдаемые в CI-хондритах, в исследованных образцах Рюгу не были обнаружены.

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История Рюгу

В общем, петрология и минералогия вещества астероида больше всего напоминает группу хондритовых метеоритов типа CI-хондритов, представителем которых является метеорит Ивуна. Предполагается, что первичные минералы в Рюге испытали влияние жидкой воды в теле астероида при температуре около 37 градусов. Это произошло через 5,2 миллиона лет после того, как в Солнечной системе образовались первые жесткие тела (CAI-включения). В дальнейшем большая часть воды была потеряна, скорее всего, после разрушения родительского тела и образования современного Рюга в виде "кучи щебня". Само родительское тело Рюгу, вероятно, было тесно связано с родительским телом (или телами) CI-хондритов, и сформировалось через 2-4 миллиона лет после образования Солнечной системы из обезвоженной пыли и льда.