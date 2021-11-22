Ученые исследовали генетическую эволюцию европейцев за последние несколько тысяч лет

Ученые ведут тщательные исследования, чтобы понять, как люди меняются со временем. Для этого необходимо понимать генетическую составляющую такой эволюции – как менялись наши черты, как проходил отбор. Благодаря доступу к биобанку, ученым удалось это исследовать.

Команда ученых использовала материалы биобанков, чтобы исследовать европейцев и то, как они менялись на генетическом уровне. Благодаря генетическому материалу людей, которые жили в течение последних нескольких тысяч лет, ученые обнаружили генетические изменения, которые произошли и обнаружили 870 переменных черт, которые были связаны с определенными генами.

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Генетическое исследование и эволюция

Генетический материал умерших людей, которые жили в последние 2 – 3 тысячи лет сравнили с аналогичным материалом современных жителей Великобритании, которые имеют европейское происхождение. Таким образом удалось выделить 870 переменных черт, которые связаны с определенными генами и напрямую влияют на фенотип.

Также оказалось, что эволюционные изменения произошли по меньшей мере в 755 генах за последние 2 – 3 тысячи лет, что привело к изменениям, например, в пигментации кожи – первые сапиенсы, попавшие в Европу из Африки, были темнокожими. Постепенно цвет их кожи менялся и становился светлее из-за разного уровня ультрафиолетового излучения Африки и Европы.

Генетические изменения произошли и после смены рациона и средней температуры среды. Определенные изменения наблюдаются с климатическими изменениями, которые происходят на длинных промежутках времени. Интересно, что не было заметно изменений (или они были незначительными) с воспалительными болезнями кишечника, хотя ученые ожидали их увидеть. Также генетические изменения не были значительными на уровне нервной анорексии.

Полученные результаты исследования являются предварительными и требуют больше времени для более детального анализа, отмечают ученые. Это позволит ученым лучше понять эволюционный путь европейцев и понять, например, как изменение внешних факторов влияла на человека на уровне генов.