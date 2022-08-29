Ученые начали эксперимент, чтобы понять, могут ли растения быть сознательными существами

Исследователи из испанского Университета Мурсии во главе с Пако Кальво взялись за новое изучение "нейробиологии растений". Их целью является поиск четкого ответа на открытый вопрос: являются ли растения сознательными?

Как пишет источник, это очень эфемерная и противоречивая попытка, поскольку у науки до сих пор нет конкретного способа изучения или даже определения сознания. Однако эксперименты Пако Кальво все равно весьма интересны.

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Что делают ученые

Давно известно, что растения способны к общению друг с другом, реакциям и разнообразным "трюкам", помогающим им выживать в природе. Однако неясно, реальная ли это их воля, или пассивные и бессознательные реакции, выработанные тысячелетиями эволюции.

Мы знаем, что растения знают об окружающей среде, о себе и друг друга. Мы не знаем, при сознании ли они,

– говорит Элизабет Ван Волкенбург, профессор растениеводства из Университета Вашингтона.

Кальво с коллегами разработали перечень факторов для анализа и измерения наличия в поведении растения явления воли или по крайней мере познания.

Во-первых, они спрашивают, является ли поведение гибким и проактивным.

Во-вторых, они спрашивают, является ли такое поведение опережающим.

Наконец, в-третьих, они определяют, является ли это поведение целенаправленным.

С этим списком ученые считают, что возможно нашли пример, где растение отвечает требованиям. Это фасоль.

Когда фасоль поднимается, она действительно выглядит так, будто ищет лучшее место. Она простирается широкими, "сканирующими" движениями, когда решает, где поселиться, и когда все-таки цепляется за какой-то выступ, в ее побегах появляется всплеск внутренних электрических сигналов. Комбинация этих факторов может сигнализировать о базовой когнитивной функции, говорят исследователи, и даже больше – являться доказательством того, что растения имеют субъективный опыт.

Это может даже означать, что зерно "знает", что полюс там,

– объясняет Кальво, но вместе с тем добавляет, что его команда пытается быть очень осторожной, чтобы не предположить слишком многого.

У ученых много сомнений, ведь одни реакции и поведение не являются доказательствами. Тем не менее "интеллект" растений продолжает удивлять и наталкивать ученых на новые идеи и исследования.