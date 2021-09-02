Ученые ищут ядерные кубики нацистов: что это такое и зачем они нужны исследователям
Источник:American Chemical Society
Во времена Второй мировой войны нацисты проводили свою ядерную программу, которая называлась Uranprojekt – Урановый проект. Начали ее в 39 году и закончили только с проигрышем Германии, так и не достигнув цели. В своих исследованиях ученые, работавшие над проектом, использовали урановые кубики размером в пять сантиметров. К сожалению, после окончания войны многие из них бесследно исчезли.
Компоненты ядерной бомбы Третьего рейха захватили союзники после победы над нацистами. Среди них были и документы, из которых стало известно начальное количество урановых кубиков.
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Ядерные кубики
Сегодня эти объекты имеют в основном историческое значение. Ученых прежде всего интересует улучшение методик ядерной криминалистики, когда нужно установить происхождение контрабандных материалов или даже готового ядерного оружия. Какой-то особой опасности они не представляют.
- Группа ученых из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории исследует кубик, который удалось найти.
- На прошлой неделе на конференции Американского химического общества они представили результаты своих поисков происхождения образцов урана и технологии его получения в нацистской Германии.
- По их словам, как минимум в одном случае благодаря материалам, использованным для защитного покрытия, можно установить, что кубик изготовил известный немецкий физик Вернер Гейзенберг, который был одним из лидеров немецкого ядерного проекта.
- Подобным образом, опираясь на исторические данные и доказательства, имена других участников можно связать с конкретными кубиками.
- Известно, что лаборатория имеет доступ к еще нескольким таким объектам и сейчас устанавливает их подлинность.
Что интересно, никто не знает, когда и как в лабораторию попал их куб. В 1945 году более 600 таких кубиков вывезли в США, где, вероятно, их использовали для создания своих образцов ядерного оружия. Все они принадлежали Гейзенбергу. Куда делись все остальные, например те, что создал Курт Дибнер, неизвестно. Вероятно, они находятся в частных коллекциях.