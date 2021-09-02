Компоненты ядерной бомбы Третьего рейха захватили союзники после победы над нацистами. Среди них были и документы, из которых стало известно начальное количество урановых кубиков.

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Ядерные кубики

Сегодня эти объекты имеют в основном историческое значение. Ученых прежде всего интересует улучшение методик ядерной криминалистики, когда нужно установить происхождение контрабандных материалов или даже готового ядерного оружия. Какой-то особой опасности они не представляют.

Группа ученых из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории исследует кубик, который удалось найти.

На прошлой неделе на конференции Американского химического общества они представили результаты своих поисков происхождения образцов урана и технологии его получения в нацистской Германии.

По их словам, как минимум в одном случае благодаря материалам, использованным для защитного покрытия, можно установить, что кубик изготовил известный немецкий физик Вернер Гейзенберг, который был одним из лидеров немецкого ядерного проекта.

Подобным образом, опираясь на исторические данные и доказательства, имена других участников можно связать с конкретными кубиками.

Известно, что лаборатория имеет доступ к еще нескольким таким объектам и сейчас устанавливает их подлинность.

Что интересно, никто не знает, когда и как в лабораторию попал их куб. В 1945 году более 600 таких кубиков вывезли в США, где, вероятно, их использовали для создания своих образцов ядерного оружия. Все они принадлежали Гейзенбергу. Куда делись все остальные, например те, что создал Курт Дибнер, неизвестно. Вероятно, они находятся в частных коллекциях.