Бородатый гриф – это самая большая летающая птица Европы. Самка грифа, которую назвали Миа, была доставлена в больницу с сильно травмированной лапой, которую пришлось ампутировать. Команда врачей решила поставить протез, чтобы Миа могла вести полноценную жизнь. Хотя уже и были птицы, которые имели прикрепленные искусственные ноги, но теперь ученые сообщают о первой успешной интеграции протеза стопы непосредственно в остаточную кость лапы. Такого еще никто не делал.

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Рентген лапы грифа с интегрированным в кость протезом / Фото Medical University of Vienna

Детали операции по интегрированию протеза

Группу венских врачей возглавлял профессор Оскар Асманн. Ранее он отвечал за оснащение троих человек с ампутированными конечностями бионическими руками, которыми можно управлять силой мысли.

В случае с бородатым грифом команда использовала метод, известный как остеоинтеграция. Сущность метода заключается в том, что основа искусственной стопы присоединяется непосредственно к концу кости поврежденной лапы.

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Эта концепция предлагает высокую степень воплощения, поскольку остеоинтеграция обеспечивает прямую интуитивную обратную связь, тем самым позволяя естественным образом использовать конечность для ходьбы и кормления,

– рассказывает Оскар Асманн.

Операция оказалась успешной. Миа училась ходить с новой ногой в течение трех недель. Через шесть недель птица уже переносила весь свой вес на поврежденную лапу. Гриф научился нормально ходить и приземляться с имплантом.

Команда называет Миа первой в мире "бионической птицей".