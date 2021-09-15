Как заявили ученые, их имитация клетки дешевая, ее можно изготавливать в больших количествах. Они уже предложили варианты использования технологии.

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Как это работает

Живые клетки перекачивают аминокислоты по белковым каналам через мембрану. Они собирают глюкозу, которая в дальнейшем служит топливом для выработки энергии в митохондриях. Скопировать этот процесс сложно, поэтому исследователи применили другой подход.

Из полимеров изготовили крошечные пузырьки размером с эритроцит.

В каждой есть отверстие с катализатором, чувствительным к свету.

При подаче света запускается химическая реакция, которая втягивает вещества внутрь пузырька. Если же свет исчезает, происходит обратный процесс.

Такой подход позволяет повторять не одну, а сразу несколько разных функций живой клетки: поглощение вещества, хранение его до нужного момента, переработка и удаление.

Демонстрация работы искусственных клеток: видео

Пути применения

Технология будет полезной для моделирования процессов поглощения клетками вредных веществ, или в виде транспортного средства. Например, с ее помощью можно эффективнее доставлять лекарства в органы, которые благодаря природным барьерам не пропускают нужные вещества. Такую особенность, например, имеет мозг, гематоэнцефалический барьер которого блокирует поступление посторонних веществ к органу, но тем самым препятствует лечению, не различая лекарства и ненужные примеси.

Демонстрация работы искусственных клеток: видео