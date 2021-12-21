Венеру назвали в честь богини любви. Иногда планету называют "сестрой Земли". Но, изучая ее, люди поняли, что планета больше похожа на ад, ведь температура у поверхности такова, что плавится свинец. Выше – не лучше, ведь в атмосфере Венеры есть облака из сульфатной (серной) кислоты. Вероятно, это "очень далекая сестра Земли".

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Жизнь на Венере

Идея о том, что в облаках Венеры существует жизнь, витает давно. И речь даже не о фосфине, а об аммиаке и небольших концентрациях кислорода. Дело в том, что, например, аммиаку неоткуда взяться в атмосфере планеты. Поэтому, предположили некоторые ученые, его могут производить живые организмы.

Группа ученых из ведущих университетов мира решила проверить, возможен ли "химический путь", который бы позволил жизни существовать в адских условиях.

"Химический путь"

Возможность существования жизни на поверхности была отвергнута, ведь условия там слишком экстремальные. А вот атмосфера – другое дело. Там "всего лишь" нужно не умереть от облаков серной кислоты. Поэтому ученые сконцентрировали свое внимание на аммиаке, наличие которого так и не было объяснено.

Ученые сделали предположение, что источником соединения была жизнь и провели моделирование, которое открыло перед ними цепочку химических процессов. Аммиак нейтрализует сульфатную кислоту, когда попадает в ее каплю и смешивается. Эта капля становится пригодной к жизни микроорганизмов. Исследователи также говорят, что извержения вулканов, удары молний или падение метеоритов не могли бы дать такого количества аммиака, которое наблюдается.

Интересно! Оказалось, что если бы гипотетическая жизнь в облаках Венеры производила бы аммиак, естественным следствием такого химического процесса стал бы выброс кислорода. Так удалось объяснить наличие еще одного газа, существование которого в атмосфере "утренней зари" не давало покоя ученым.

С уверенностью о том, существует ли на Венере жизнь можно будет сказать лишь тогда, когда ее обнаружат непосредственно. А пока мы можем лишь разрабатывать теоретические модели.