В течение 50 лет ученые безуспешно охотились за так называемым оддероном – разновидностью виртуальной квазичастицы реджеон. Обнаружила эту мифическую частицу шведско-венгерская исследовательская команда, которая провела тщательный анализ экспериментальных данных, собранных с помощью Большого адронного коллайдера в CERN. Однако свой вклад внесли и украинские ученые.

Участники эксперимента TOTEM на Большом адронном коллайдере и DØ на Тэватроне в совместной работе сообщили об открытии оддерона. Эта виртуальная бесцветная частица из нечетного числа глюонов, которой адроны обмениваются в упругих столкновениях при высоких энергиях, была предусмотрена в рамках квантовой хромодинамики – теории сильных взаимодействий элементарных частиц.

Что такое оддерон и откуда он взялся

В 1973 году два французских физика обнаружили, что, согласно их расчетам, должна существовать неизвестная ранее квазичастица оддерон, которая образуется на короткое время, когда протоны сталкиваются, но не разрушаются, а отскакивают друг от друга и разлетаются в разные стороны. Протоны состоят из кварков и глюонов, которые образуют частицы оддерон и померон.

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Исследования оддерона

Команда ученых из Лундского университета (Швеция) сообщила об успешной идентификации оддерона после общего анализа данных ускорителя частиц в CERN.

Путем тщательного анализа данных эластичных столкновений протонов с протонами и протонов с антипротонами при высоких энергиях физики смогли выйти на след новой частицы. Анализ занял несколько месяцев, но в итоге привел к успеху.

Это прорыв в области физики частиц! Фантастическое ощущение внести вклад в понимание материи, фундаментальных строительных блоков нашего мира,

– заявил Роман Пасечник, один из исследователей.

Вклад украинских ученых

Источник: Liga

Участие в экспериментах на Tevatron принимали ученые и студенты из Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Они являются официальными участниками международной коллаборации DØ. Украинские исследователи много лет помогали искать оддероны на электрон-протонном коллайдере HERA (Германия), а также в сотрудничестве с профессором Ласло Енковским (Институт теоретической физики им. Боголюбова).

Много лет украинские ученые и студенты ездили в научный центр Fermilab (США), чтобы проводить эксперименты на Tevatron, работая на пучках протонов и антипротонов.

Новую частицу действительно открыли?

Суммарная статистическая точность наблюдения оддерона в данных экспериментов TOTEM и DØ находилась в промежутке между 5,2 и 5,7σ (в зависимости от теоретических моделей, использованных для проверки экспериментальных данных). Это означает, что ученые теперь могут официально говорить об открытии этой частицы.