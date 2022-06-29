Исследователи Китайской академии наук обнаружили около 1000 видов бактерий в образцах снега и льда, собранных из ледников Тибета. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology, группа описывает свои опасения по поводу распространения болезней по мере таяния ледников.

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Бояться есть чего

Как отмечают ученые, ледяные щиты и ледники покрывают примерно 10 процентов поверхности Земли, а также служат самым большим резервуаром пресной воды. Под влиянием изменения климата ледники тают, высвобождая все, что тысячелетиями было заковано в лед. В новой работе исследователи проверили, могут ли виды бактерий, содержащихся в снегу и льду, попадать в другие регионы.

С 2010 по 2016 годы собрали образцы снега и льда из 21 ледника в Тибете. Они обнаружили 968 уникальных видов бактерий, 98 процентов из которых никогда раньше не видели. Недавно другая команда ученых обнаружила группу вирусов во льду возрастом 15 000 лет. Большинство из них никогда раньше не встречались.

Проблема с бактериями и вирусами заключается в том, что они могут быть заразны для животных и людей. В процессе эволюции человек приобретал иммунитет к различным микроорганизмам, а с некоторыми даже создал симбиоз, сосуществуя с ними и извлекая пользу. Однако многие из этих бактерий вымерли (и остались только во льдах) так давно, что иммунитет просто не будет знать, как с ними бороться.

По мере таяния снега и льда они могут перемещаться с водой в реки и ручьи, распространяться дальше, размножаться, подселяться к животным, а из них и к людям. Таяние снега и льда в Тибете питает сразу несколько рек, ведущих в густонаселенные районы Китая и Индии. Ученые уже начали работу по изучению микробов, которые вскоре высвободятся из ледников по всему миру, чтобы выяснить, существует ли угроза.