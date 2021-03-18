Прошла встреча, посвященная ключевому для NASA инструменту – космическому телескопу Джеймса Уэбба. Инженеры агентства озвучили странную вещь. Они заявили, что всерьез опасаются пиратов. И уточнили, что речь идет не о космических пиратах, а об обычных земных – морских.

Известно, что самым важным компонентом космического телескопа является специальное семиметровое зеркало, закрытое защитным колпаком размером с теннисный корт. Вся конструкция слишком велика, чтобы ее можно было перевезти самолетом. Поэтому инженерам NASA не остается ничего другого, как транспортировать ее по воде через Панамский канал во Французскую Гвиану для подготовки к запуску. Они опасаются, что драгоценное оборудование привлечет внимание морских пиратов.

Ранее James Webb готов к полету: главный космический телескоп собран и ожидает старта осенью

История повторяется?

Время перевозки и координаты судна строго засекречены, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Единственное, что известно – транспортировку планируют на конец лета. Хотя, вероятно, эти данные тоже являются преднамеренной дезинформацией.

На создание James Webb Space Telescope ученые потратили 25 лет. Зеркало космического телескопа стоит более 10 миллиардов долларов, а его можно похитить и вывезти на большом катере.

Опасения усугубляет и тот факт, что такое похищение уже случалось раньше. В 1984 году стальная конструкция для телескопа Джеймса Максвелла была похищена специально нанятым для ее перевозки коммерческим капитаном. Морской вор впоследствии требовал за нее большой выкуп, но был арестован под дулами винтовок на государственной границе.