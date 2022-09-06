Все не так страшно, как думали ученые

Исследование Nature Communications Biology показало, что все четырнадцать астронавтов из программы космических шаттлов NASA имели мутации ДНК в кроветворных стволовых клетках. Мутации, хотя и чрезвычайно высокие, учитывая возраст астронавтов, были ниже ключевого порога беспокойства.

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Хотя это исследование уникально тем, что кровь астронавтов сохраняется так долго, результаты не ошеломляют. Исследователи же предполагают, что астронавты должны проходить периодический скрининг крови, чтобы следить за возможными мутациями.

Программы мониторинга, однако, будут иметь решающее значение, поскольку NASA стремится отправлять астронавтов в длительные дальние космические миссии в рамках своей программы Artemis на Луне, а затем и в полеты на Марс. А в этом случае эффект может быть иным, поскольку исследований о длительном влиянии космической радиации на астронавтов до сих пор не известен.

Изучение влияния космической радиации на астронавтов продолжается

Команда решила продолжить новое исследование на фоне растущего интереса как к коммерческим космическим полетам, так и к исследованию дальнего космоса, а также потенциальных рисков для здоровья от влияния различных вредных факторов, связанных с повторяющимися или длительными исследовательскими космическими миссиями.

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Кстати, NASA проведет первый в истории биологический эксперимент в глубоком космосе. Проект BioSentinel является первым в своем роде – он позволит отправить живые организмы в космос дальше, чем когда-либо в истории.

Поскольку дрожжевые клетки функционируют примерно по тем же принципам, что и человеческие, в том числе несущие ДНК, они прекрасно подходят для оценки влияния космической радиации в глубоком космосе, и эксперимент позволит предположить, что может произойти с людьми во время длительного полета.