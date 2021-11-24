В понедельник Metaverse Group, дочерняя компания Tokens.com, которая занимается криптовалютами, купила этот участок за 618 000 единиц MANA. На тот момент это количество криптовалюты равнялось около 2 428 740 долларам.

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Что известно

Популярность таких сред сегодня значительно возросло: частично из-за пандемии, которая заставила людей проводить больше времени в интернете, частично – из-за громкого анонса, во время которого компания Facebook сменила название на Meta и объявила новый курс, ориентированный на метавселенную.

Что такое Метаверс

Метавселенная – это мир, в котором виртуальные объекты, которых на самом деле не существует, сливаются с полностью физическими вещами и событиями в рамках одной платформы, экосистемы. Примером можно привести цифровой аватар, который вместе с другими людьми переносится в виртуальную реальность, где позволяет общаться, путешествовать, выполнять разнообразные сценарии, развлекаться, пользоваться услугами и многое другое.

Достичь такого эффекта можно с помощью обычного компьютера, однако лучшее углубление обеспечивают очки виртуальной реальности, которые позволяют видеть лишь виртуальный мир и его наполнение, или очки дополненной реальности, которые накладывают цифровые элементы на реальный мир.

Особенностью Decentraland является использование блокчейн-технологии.

Земля и другие объекты в Decentraland продаются в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), своего рода криптоактивов.

Криптоинвесторы покупают там землю в качестве спекулятивного вложения, используя криптовалюту.

Приобретенный участок находится на карте Decentraland в районе "Fashion Street".

По словам Tokens.com он будет использоваться для проведения цифровых модных мероприятий и продажи виртуальной одежды для аватаров.

Общая площадь объекта составляет 566 квадратных метров.

Предыдущая крупная сделка была заключена на сумму 1 295 000 единиц MANA, что на тот момент составляло 913 228 долларов. На этом участке построили виртуальный торговый центр для продажи цифровой одежды.