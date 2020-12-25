Космическая MMO EVE Online переживает войну невиданных масштабов. Ее окрестили Второй мировой в мире игры. Идет уже несколько месяцев и в совокупности обошлась игрокам в более чем 700 тысяч долларов. Однако несколько дней участники могут отдохнуть – стороны объявили перемирие в честь Рождества.

Лидеры обоих враждебных лагерей, которые участвуют в войне, призвали воздержаться от виртуальных сражений на время праздников. Для этого они опубликовали на форуме Reddit совместное заявление.

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Что известно

В войне участвуют две стороны: коалиция PAPI, которая включает Test Alliance Please Ignore, Pandemic Horde и множество меньших кланов, и объединение The Imperium с альянсом Goonswarm во главе.

Руководители альянсов попросили свои команды не устраивать битвы 24 и 25 декабря, чтобы все смогли насладиться рождественскими праздниками. Учитывая, сколько длится эта война, все обрадуются перемирию.

На текущий момент конфликт разворачивается в секторах с нулевой защитой региона Delve. Он принадлежит альянсу Goonswarm, но коалиция PAPI постепенно отвоевывает эту территорию и даже сумела построить там личный Keepstar – местный эквивалент "Звезды смерти". Между тем The Imperium действует политическими методами и переманил на свою сторону несколько альянсов среднего звена.