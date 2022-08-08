Как убрать ненужный объект с фото на Android: подробная инструкция

Случались ли вам ситуации, когда вы сделали фото, но в кадр попал нежелательный объект? Современное программное обеспечение позволяет убрать его как встроенными инструментами, так и посторонними. Рассказываем о самых простых.

Конечный результат в значительной степени зависит от сложности самой фотографии – фона, объектов в кадре, качества снимка и прочего. Лучше всего приложения для смартфонов справляются с деталями на однородном фоне, без многочисленного соседства разных объектов.

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Как убрать объект с готовой фотографии

Прежде всего, стоит отметить, что многие производители добавляют соответствующую функцию прямо в свой редактор Галереи. Чтобы им воспользоваться, откройте нужное изображение, выделите редактирование и выберите функцию, которая отвечает за удаление объектов.

К примеру, в смартфонах Xiaomi эта функция скрыта во вкладке АІ и называется "Очистить". Выбрав ее, скорректируйте размер кисти, при необходимости увеличьте изображение до нужного участка и коснитесь или проведите пальцем в нужном месте. Готово. Остается только сохранить изображение.



Как убрать объект с фото на Android / Коллаж 24 канала

Сторонние приложения

Этот принцип характерен для большинства производителей, строящих оболочки для своих смартфонов на ОС Android. Различаться может только расположение элементов, вид кнопок и работа алгоритмов (конечный результат).

На рынке мобильных приложений существует множество разнообразных программ для редактирования фото. Они позволяют изменить базовые параметры снимка (например, яркость, насыщенность, контраст, свет, тени и другое), наложить готовые фильтры, кадрировать (обрезать), повернуть и многое другое. В большинстве своем они также предлагают и функцию удаления лишних элементов.

Одним из самых популярных бесплатных приложений является Snapseed, принадлежащий компании Google.

Чтобы воспользоваться им:

Откройте фото в Snapseed.

В меню "Инструменты" выберите "Точечная коррекция".

Приблизите изображение к комфортному уровню, тем самым изменяя размер кисти.

Коснитесь или проведите по нужной области, зарисовав лишний объект.

Дождитесь, пока алгоритмы уберут его и можно сохранять или продолжать работу с другими частями фото.



Удаление лишних объектов в приложении Snapseed / Коллаж 24 канала

То же можно сделать в мобильной версии Photoshop от компании Adobe – там функция "Устранение недостатков" доступна сразу на панели меню снизу после открытия фотографии. А вот в мобильном Adobe Lightroom функция Healing платная и требует приобретения премиум-версии приложения.

Работа со сложными объектами, находящимися на неоднородном фоне, может потребовать более совершенных инструментов, с которыми мобильные приложения не справятся, несмотря на все свои алгоритмы.