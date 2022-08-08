Конечный результат в значительной степени зависит от сложности самой фотографии – фона, объектов в кадре, качества снимка и прочего. Лучше всего приложения для смартфонов справляются с деталями на однородном фоне, без многочисленного соседства разных объектов.
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Как убрать объект с готовой фотографии
Прежде всего, стоит отметить, что многие производители добавляют соответствующую функцию прямо в свой редактор Галереи. Чтобы им воспользоваться, откройте нужное изображение, выделите редактирование и выберите функцию, которая отвечает за удаление объектов.
К примеру, в смартфонах Xiaomi эта функция скрыта во вкладке АІ и называется "Очистить". Выбрав ее, скорректируйте размер кисти, при необходимости увеличьте изображение до нужного участка и коснитесь или проведите пальцем в нужном месте. Готово. Остается только сохранить изображение.
Как убрать объект с фото на Android / Коллаж 24 канала
Сторонние приложения
На рынке мобильных приложений существует множество разнообразных программ для редактирования фото. Они позволяют изменить базовые параметры снимка (например, яркость, насыщенность, контраст, свет, тени и другое), наложить готовые фильтры, кадрировать (обрезать), повернуть и многое другое. В большинстве своем они также предлагают и функцию удаления лишних элементов.
Одним из самых популярных бесплатных приложений является Snapseed, принадлежащий компании Google.
Чтобы воспользоваться им:
- Откройте фото в Snapseed.
- В меню "Инструменты" выберите "Точечная коррекция".
- Приблизите изображение к комфортному уровню, тем самым изменяя размер кисти.
- Коснитесь или проведите по нужной области, зарисовав лишний объект.
- Дождитесь, пока алгоритмы уберут его и можно сохранять или продолжать работу с другими частями фото.
Удаление лишних объектов в приложении Snapseed / Коллаж 24 канала
То же можно сделать в мобильной версии Photoshop от компании Adobe – там функция "Устранение недостатков" доступна сразу на панели меню снизу после открытия фотографии. А вот в мобильном Adobe Lightroom функция Healing платная и требует приобретения премиум-версии приложения.
Работа со сложными объектами, находящимися на неоднородном фоне, может потребовать более совершенных инструментов, с которыми мобильные приложения не справятся, несмотря на все свои алгоритмы.