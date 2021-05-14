Дизайнер, на счету которого рендеры гибкого iPhone X Fold, первого смартфона Tesla и многих других устройств, предлагает сделать корпус нового смартфона от Apple асимметричным. Таким образом на одной из сторон корпуса предполагается небольшой выступ.

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Как это выглядит

Асимметричный iPhone / Концепт Антонио де Роса

На рендерах хорошо заметно, что справа на верхней части корпуса имеется выступ, в котором располагаются несколько сенсоров, необходимых для работы системы Face ID. Основная камера у этого смартфона включает четыре датчика изображения.

Блок основной камеры также является частью выступа, частично располагаясь на нем, что придает асимметрию форме. Автор концепта показал, что два таких смартфона "складывают пазл".

Асимметричный iPhone / Концепт Антонио де Роса

Презентация смартфонов iPhone 13 ожидается в сентябре этого года. В плане дизайна особых отличий от iPhone 12 ждать не стоит. Однако ожидается, что компания немного уменьшит "челку" и увеличит модуль основной камеры в старших моделях.