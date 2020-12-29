Грандиозная вечеринка на Новый год – это когда много гостей, куча вкусной еды и празднование до утра. Однако во время бурного веселья гости могут что-то незаметно опрокинуть, разбить или рассыпать и это нужно быстро убрать. А чтобы процесс был легким, следует использовать специальное устройство, о котором мы расскажем в нашем материале.

Казалось бы в чем проблема, нужно просто взять веник или щетку и быстро все убрать. Однако быстро и удобно с веником в условиях вечеринки в разгаре точно не получится. Можно, конечно, вытащить из кладовки пылесос, размотать шнур, найти свободную розетку и протиснуться сквозь толпу к столу, но таскание громоздкого пылесоса и чрезмерный шум это то, что не нужно ни вам, ни вашим гостям.

В сложившейся ситуации, идеально подходит компактный аккумуляторный пылесос, который не занимает много места и удобен в пользовании. Такой девайс можно применить в экстренной ситуации и он быстро очистит место загрязнения.

Основной фишкой аккумуляторных пылесосов является их автономность, возможность использования аппарата без привязки к сети, поэтому вам не нужно будет разматывать шнур и искать розетку. С таким гаджетом вы избавлены от десятков неудобств и минусов обычных полноразмерных пылесосов.

Такой прибор удобный для уборки под шкафами, кроватями, диванами и другой низкой мебелью, если в комплекте есть удлинитель и плоская щетка небольшого размера.

На что стоит обратить внимание

Выбирая аккумуляторный пылесос, необходимо ознакомиться с его двумя важными характеристиками: емкостью батареи и объемом пылесборника. Они определяют общую эффективность устройства.

На рынке есть масса небольших ручных пылесосов и в среднем их время работы не превышает 20 минут. Есть и пылесосы, время работы которых заявлено в 60 минут, однако, следует учесть, что это время работы на минимальной мощности, которой часто может быть не достаточно.

Что касается пылесборника, то обычно такие пылесосы имеют объем до 0,5 литра. В принципе, этого достаточно для быстрой уборки, на что и рассчитаны такие гаджеты, однако есть устройства с большим объемом.

Как известно, из всех правил есть исключения, так и здесь, всегда можно найти устройство, которое выбивается из сотен похожих девайсов благодаря ряду своих преимуществ и особенностей.

Среди аккумуляторных пылесосов таким девайсом является Bosch BBS81PET. Он отличается мощностью, эффективностью, автономностью и особенностью сменного аккумулятора Power for ALL, который является частью 18-ти вольтовой системы Bosch. Этот аккумулятор совместим со многими электроинструментами и садовыми устройствами от Bosch.

Преимущества аккумуляторного пылесоса Bosch

Если у вас дома есть домашние животные, то этот пылесос будет особенно полезным для вас, ведь он имеет две электрощетки, которые эффективно убирают шерсть с обивки мебели и ковров, поэтому вы сможете быстро убрать после своих пушистых друзей.

За эффективность уборки в этом пылесосе отвечает мотор DigitalSpin. С ним пылесос быстро убирает мусор, не оставляя мелких частиц на поверхности.

Не следует забывать и о размере контейнера. В этой модели он достаточно большой, чтобы эффективно убирать пыль длительное время или собрать большое количество мусора сразу, например, рассыпанный корм для животных или другие мелкие предметы.

А еще в этом пылесосе предусмотрена картриджная система фильтрации отработанного воздуха. Он фильтруется трижды до 99,9%, как результат вы получаете чистый отработанный воздух на выходе.

Автономность

Стоит также оговориться и об автономности. В обычном режиме работы без электрощетки этот пылесос способен обеспечить 40 минут уборки. Если подключить электрощетку, времени станет несколько меньше – 35 минут. А в наиболее эффективном режиме "турбо" с электрощеткой пылесос может работать 10 минут.

Заряжается он от специальной базы и восстанавливает 100% заряда за 5 часов. Однако благодаря скоростному зарядному устройству BHZUC181, который можно отдельно приобрести, время зарядки существенно сокращается всего до 60 минут.

Вывод

Пылесос Bosch BBS81PET способен стать незаменимым помощником в вашем доме или квартире. Он поможет быстро убрать мусор во время празднования или вечеринки так, чтобы это было меньше заметно для гостей и для вас, и одновременно было эффективно и комфортно.