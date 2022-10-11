Киберполиция рекомендует защититься от кибератак: важные советы
Враг атакует не только на фронте, но и в киберпространстве. Именно поэтому киберполиция решила напомнить о важных правилах поведения в сети, которые помогут повысить собственную безопасность.
Как сообщает 24 канал , в телеграмме украинской Киберполиции появились важные правила, направленные на повышение безопасности пользователей в сети. Эти простые советы помогут вам не стать жертвой хакеров.
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Правила безопасности в Интернете
- Используйте надежные, сложные пароли, разные для каждого ресурса. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию.
- Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними могут скрываться фишинговые ресурсы.
- Также рекомендуем не пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов.
- Приложения и приложения необходимо загружать только из официальных источников, использовать лицензионное программное обеспечение и антивирусное обеспечение.
- Запрещайте удаленный перевыпуск SIM-карты у оператора мобильной связи или перейдите на контрактное обслуживание.
- Не лишним будет осуществление регулярного резервного копирования данных.
Советы от Киберполиции / Фото Украинская Киберполиция
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