Как сообщает 24 канал , в телеграмме украинской Киберполиции появились важные правила, направленные на повышение безопасности пользователей в сети. Эти простые советы помогут вам не стать жертвой хакеров.

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Правила безопасности в Интернете

  • Используйте надежные, сложные пароли, разные для каждого ресурса. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию.
  • Не переходите за сомнительными гиперссылками, ведь за ними могут скрываться фишинговые ресурсы.
  • Также рекомендуем не пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов.
  • Приложения и приложения необходимо загружать только из официальных источников, использовать лицензионное программное обеспечение и антивирусное обеспечение.
  • Запрещайте удаленный перевыпуск SIM-карты у оператора мобильной связи или перейдите на контрактное обслуживание.
  • Не лишним будет осуществление регулярного резервного копирования данных.


Советы от Киберполиции / Фото Украинская Киберполиция

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