Современные телескопы ежегодно обнаруживают около 3 тысяч новых околоземных астероидов и эта цифра постоянно растет. Поэтому NASA нуждается в эффективной операционной системе,которая бы могла быстро высчитывать орбиты таких космических тел. И такой системой станет Sentry-II.

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Важность точных расчетов орбиты опасного объекта: смотрите видео

Система мониторинга столкновений с астероидами

Астероиды не движутся по орбите хаотично – эти тела подчиняются законам физики, а потому их движение можно вычислить. Вручную это делать, очевидно, довольно тяжело, ведь нужно учесть множество переменных. Кроме того, количество объектов, орбиты которых нужно рассчитать – гигантское. Поэтому еще в 2002 году Лаборатория реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) разработала программное обеспечение Sentry ("Часовой").

Первая версия оперативного обеспечения Sentry является довольно мощной системой. Используя математические алгоритмы, "Часовой" рассчитывал вероятную орбиту астероида на следующие 100 лет и давал прогноз риска столкновения с Землей. Это оперативное обеспечение учитывало множество гравитационных взаимодействий астероида, чтобы рассчитать его орбиту. И в этом крылась проблема – на космические тела влияет не только гравитация.

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Sentry-II на страже безопасности Земли

Тем и отличается новейшее программное обеспечение Sentry-II от предыдущей версии – здесь система учитывает не только гравитационные взаимодействия астероидов. Например, вторая версия "Часового", рассчитывая будущую орбиту объекта, обращает внимание и на давление фотонов и другие "тепловые силы".

Это чрезвычайно важно, ведь, например, разогретая Солнцем сторона астероида, начнет охлаждаться, когда обернется в другую от звезды сторону. В этот момент она будет излучать в инфракрасном диапазоне, придавая космическому телу чрезвычайно скудное ускорение. И все же – это ускорение будет. Оно не повлияет существенно на его орбиту в ближайшие годы или даже десятилетия. Но может привести, что за 100 или больше лет орбита изменится достаточно существенно.

Кроме того, старая версия программного обеспечения не так идеально работала и в случае с гравитационными расчетами. В частности Sentry иногда не мог спрогнозировать, врежется ли гипотетический астероид в Землю во время близкого прохода, или не врежется. Этот недостаток был исправлен в Sentry-II.

Надеемся, что Sentry-II оправдает все возложенные на него надежды и поможет уберечь нашу цивилизацию от гипотетической катастрофы.