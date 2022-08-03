Смартфоны типа iPhone разработаны для использования в средах, где температура колеблется от 0 до 35 градусов по Цельсию, согласно техническим характеристикам, которые заявляет Apple. Использование iPhone при температуре вне этого диапазона, особенно в очень жарких условиях, не рекомендуется, поскольку это может окончательно повредить аккумулятор.

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Именно поэтому действительно важно не пренебрегать советами и следовать им, если вы хотите, чтобы с родной батареей он проработал как можно дольше. Чтобы поддерживать работу телефона и избежать страшного уведомления "Температура: iPhone должен остыть", что указывает на то, что устройство слишком горячо, чтобы работать.

Не оставляйте телефон в машине

Не оставляйте устройство в машине, которая может сильно нагреваться на солнце. Apple, например, не рекомендует покидать iPhone в среде, где температура превышает 45 градусов Цельсия.

Не оставляйте устройство в машине, так как температура в припаркованных автомобилях может превышать этот диапазон.

– сообщает Apple на странице поддержки.

Также держите устройство подальше от прямых солнечных лучей, поскольку оно поглощает тепло. Поэтому не оставляйте его на подоконнике.



Не оставляйте смартфон в авто / Фото Unsplash

Избегайте игр или съемки видео когда жарко

Наши телефоны, как правило, нагреваются в процессе работы – это нормально. Например, когда мы используем программы, активно нагружающие графический процессор. Это могут быть:

видеоигры,

потоковое видео,

съемка видео на камеру,

использование GPS-системы или навигационной системы телефона во время вождения.

Если устройство активно нагревается или перегревается, особенно когда на улице жарко, лучше прекратить пользоваться этими приложениями или функциями.

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Закройте приложения, которыми вы не пользуетесь

Такие программы, как GPS, карты и другие, часто продолжают работать в фоновом режиме и могут истощать процессор, если вы не выйдете из программ. Поэтому закройте все запущенные программы, которые вы не используете активно.

Точка доступа или создание личной точки доступа для обмена сотовыми данными вашего смартфона с компьютером или другим смартфоном, когда у вас нет доступа к Wi-Fi, также нагревает телефон.

Когда вы замечаете, что смартфон нагревается, перейдите в режим низкого энергопотребления, который автоматически уменьшает фоновую активность, например загрузку и автоматическое получение почты. Это также сохранит время работы аккумулятора.

Снимите чехол с телефона

Освободите устройство от удерживающего его чехла. Это крайне актуальный совет летом, который поможет избегать перегрева. Чехол может задерживать тепло внутри телефона и предотвращать его охлаждение.



Снимите чехол со смартфона / Фото Unsplash

Не кладите телефон в холодильник (это не шутка)

Компания Phoozy, производящая термочехлы для защиты мобильных устройств в жарком и холодном климате, отмечает, что перемещение смартфона в холодильник или морозильную камеру, когда он горячий, может привести к термическому удару и потенциально повлечь за собой возникновение трещин на экране устройства.

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Кстати, лучше не подзаряжайте телефон в постели, где он может стать потенциальной причиной пожара. Перекрывать телефону доступ к воздуху опасно, а мы делаем это, накрывая его подушками и одеялом. Лучше всего заряжать телефон на ровной жесткой поверхности. Можно ли заряжать смартфон всю ночь мы писали в нашем материале.

Надеемся наши советы будут полезны для вас. Помните, что ваш смартфон имеет немало функций, о которых вы можете даже не догадываться. Они помогут вам сделать пользование телефоном более удобным, а мы позаботимся, чтобы вы узнали о них больше в рубрике Советы Техно 24.