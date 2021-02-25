Сервис Uber запустил новую услугу в Киеве, что поможет пользователям экономить средства. Эконом-тариф Saver предусматривает путешествие на 10% дешевле, чем базовая категория UberX.

Правда, категория UberSaver доступна для заказа только в часы невысокого спроса.

Интересно Uber запустил в Киеве Рool Chance: услуга совместной поездки для пассажиров

Также важно, что с этим тарифом пользователи не смогут добраться в аэропорт Борисполь и обратно.

Тарифы

Как говорят в компании, стоимость поездки UberSaver в среднем на 4-10 гривен дешевле, чем в категории UberX. В частности, поездка с левого берега в центр Киева обойдется на 13 гривен дешевле.

Кстати, класс автомобиля UberSaver не отличается от UberX и Uber Select.

Напомним, недавно Uber отключил в Украине услугу заказа машины по телефону. Ранее заказать машину можно было, набрав 9988. То есть как при вызове традиционного сервиса такси.

Эту услугу запустили в 2018 году. Такой вид заказа был доступен в Киеве, Одессе и Львове.