Uber запустил эконом-тариф Saver в Киеве
Сервис Uber запустил новую услугу в Киеве, что поможет пользователям экономить средства. Эконом-тариф Saver предусматривает путешествие на 10% дешевле, чем базовая категория UberX.
Источник:AIN.UA
Правда, категория UberSaver доступна для заказа только в часы невысокого спроса.
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Также важно, что с этим тарифом пользователи не смогут добраться в аэропорт Борисполь и обратно.
Тарифы
Как говорят в компании, стоимость поездки UberSaver в среднем на 4-10 гривен дешевле, чем в категории UberX. В частности, поездка с левого берега в центр Киева обойдется на 13 гривен дешевле.
Кстати, класс автомобиля UberSaver не отличается от UberX и Uber Select.
Напомним, недавно Uber отключил в Украине услугу заказа машины по телефону. Ранее заказать машину можно было, набрав 9988. То есть как при вызове традиционного сервиса такси.
Эту услугу запустили в 2018 году. Такой вид заказа был доступен в Киеве, Одессе и Львове.
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