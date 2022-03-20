Uber запускает в Европе новый тип поездок: часть средств от них пойдет на помощь украинцам

Uber – среди тех мировых компаний, которые активно включились в процесс помощи Украине в войне против российских оккупантов. Перевозчик объявил о запуске функции, которая поможет собрать деньги.

В отличие от некоторых других мировых брендов, которые пытаются усидеть на двух стульях одновременно, Uber прямо описывает ситуацию как "вторжение России". Компания активно помогает бороться с гуманитарным кризисом.

Интересно Украинские художники выпустили серию NFT-иллюстраций со сценами смерти Путина

Что известно

На официальном сайте можно найти следующее сообщение:

На этой неделе мы запускаем специальную функцию Uber для Украины в приложении Uber в 75 городах 15 стран Европы. Эта функция позволяет водителям Uber выбрать вариант для своей поездки, который включает доплату для поддержки усилий по оказанию помощи в Украине. Эти взносы пойдут в Международный комитет спасения, который поддерживает как внутриперемещенных лиц в Украине, так и тех, кто был вынужден бежать в соседние страны, чтобы избежать войны,

– говорится в сообщении.

Опция станет дополнением к уже запущенным другим проектам компании, например:

В США доступна возможность Uber Donate, которая позволяет напрямую жертвовать средства. Она уже принесла больше 2,8 миллионов долларов. Скоро такую ​​же кнопку прибавят и для европейских стран.

Бесплатные поездки Uber на польской границе. Эта инициатива предлагает перевозку беженцев с польской границы в другие европейские страны.

Перевозка гуманитарной помощи, включая продукты питания и товары первой необходимости.

Uber также постепенно возобновляет работу в Украине. Так, во Львове компания уже перезапустила свои сервисы с акцентом на помощь работникам по оказанию помощи и распределению гуманитарной помощи. Кроме того, компания сообщает о возобновлении работы в Виннице, а также впервые запустит работу в Тернополе и Черновцах.

Все платежи, совершенные за поездки на Uber в Украине в это время, полностью пойдут водителям – Uber не будет брать комиссию.

Компании Nestle есть о чем задуматься.