Соответствующую заявку на патент автономного электросамоката увидела команда экспертов PatentYogi. "Умные" скутеры будут иметь много различных датчиков для эффективного самостоятельного передвижения: акселерометры, различные камеры, радиомаячки, датчики GPS, ультразвуковые датчики и другие.
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Для чего нужны автономные электроскутеры
- Водители, которые арендуют самокат могут припарковать его в неправильном месте. Благодаря автопилоту он сможет доехать до лучшего места парковки, чтобы никому не мешать;
- Водители могут просто бросить самокат. В электроскутере Uber предусмотрена система, которая поможет самокату "встать" самостоятельно;
- Во всех сервисах аренды самокатов работают специальные команды, которые ездят по городу и производят замену батарей в скутерах, которые разрядились. Или забирают самокаты, чтобы отвезти к станциям зарядки. Это очень кропотливая работа, которую автопилот сможет выполнить сам;
- Также во многих сервисах работники должны каждое утро расставлять самокаты в соответствующих местах. Автопилот легко сделает и эту работу, самостоятельно приехав в, например, места повышенного спроса.