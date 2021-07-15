Такси со скидкой до места вакцинации: новая инициатива #ЇдьТаВакцинуйся от Uber и helsi.me
Источник:24 канал
Uber и сервис helsi.me запустили социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся в поддержку вакцинации от COVID-19. В ее рамках предложат поездки со скидкой.
Для того, что поддержать массовую вакцинацию в Украине, Uber предоставит скидку на 15 тысяч поездок в центры вакцинации. Опция будет доступна в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье и Львове.
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Как получить скидку
Uber – первая платформа, которая предоставит скидку на поездки в центры вакцинации в Украине.Записываясь через сайт сервиса helsi.me в пункты массовой вакцинации, клиенты получат специальный промокод со скидкой 20 процентов чтобы поехать на прививку.
В прошлом году Uber предложил бесплатные 70 тысяч поездок для медицинских работников и работников критической инфраструктуры, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест в 7 городах. Компания обещает и дальше использовать свои технологии, помогая безопасно добраться до места вакцинации, всем нуждающимся.
Сейчас мы предлагаем специальные скидки на поездки во все основные центры вакцинации в 5 городах. Uber – первая платформа с такими инициативами в Украине. Мы начинаем социальную инициативу #ЇдьТаВакцинуйся, которая является важным шагом на пути к возвращению к нормальной жизни,
– комментирует Артем Панченко, менеджер по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.
- Чтобы получить промокод на поездку, нужно записаться на прививку через сервис helsi.me на удобную дату и время в пункт вакцинации.
- Подтверждение записи будет отправлено в СМС-сообщении.
- Чтобы получить промокод, необходимо отправить его скриншот в чат сервиса helsi.me на Facebook.
- Промокоды ограничены местом посадки и высадки в центрах вакцинации, которые указаны на сайте helsi.me.