Компания Uber решила отключить в Украине услугу заказа машины по телефону. Для вызова ранее можно набрать 9988. То есть заказ происходил, как при вызове традиционного сервиса такси.

Однако, уже с февраля от этой услуги в Украине решили отказаться. По состоянию на сейчас услуга недоступна. Если позвонить по короткому номеру (9988), то можно услышать автоответчик с текстом о том, что для заказа нужно сначала скачать приложение.

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Также пользователю говорят, что услуга заказа по телефону уже недоступна.

Напомним, в 2018 году Uber начал тестировать в Украине услугу по заказу такси, позвонив по короткому номеру. Такой вид заказа был доступен в Киеве, Одессе и Львове.

По состоянию на август 2020 года, по официальным данным, на вызовы Uber по телефону в Украине приходилось менее 10% от всех поездок. Вероятно, именно это стало причиной закрытия этой услуги.

Конкурент Uber

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на украинском рынке появится еще один сервис такси. Китайский агрегатор такси Didi должен заработать в Украине уже в этом году.

Кроме машин такси сервис предлагает еще ряд услуг, в частности аренда велосипедов. Однако, будут ли доступны в Украине все эти услуги пока неизвестно.