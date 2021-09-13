Разряд молнии образуется, когда количество положительно заряженных ионов достигает определенного уровня и они начинают тянуться вверх. Эти ионы часто объединяются вокруг высоких объектов. От облака им на встречу движутся отрицательно заряженные ионы. В месте, где потоки встречаются, "бьет" молния. Поскольку жирафы высокие, то можно ожидать, что положительно заряженные ионы могут скапливаться вокруг них.

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Удар молнии: смотрите видео

Действительно ли жирафов больше поражают молнии, чем людей

Вероятно, это правда. Об этом рассказывает зоолог и преподаватель науки и техники Луис Виллазон.

С 1996 года по 2010 год было зарегистрировано пять смертельных попаданий заряда молнии в жирафов.

Кажется, что это не много. Но в мире существует всего около 140 тысяч жирафов. Таким образом получается, что шанс попадания молнии в животное составляет 0,003% на тысячу животных в год.

Луис Виллазон отмечает, что этот показатель в 30 раз выше аналогичного показателя среди жителей Соединенных Штатов.

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Причина попадания молнии в животное

Виной, вероятно, является высокий рост жирафов. Если животное долгое время стоит неподвижно, то положительно заряженные ионы успеют накопиться вокруг и встретиться с нисходящим потоком отрицательно заряженных ионов, что и приведет к разряду.

Но не следует отбрасывать возможность случайных ударов молнией в животных.