У Земли обнаружили троянский астероид: что это такое

Об открытии нового "троянца" сообщают в Nature Communications. Он расположен в точке Лагранжа L4 системы Солнце – Земля. Хотя объект был обнаружен еще в 2020 году, правильно классифицировали его только сейчас.

Астероид называется 2020 XL5 – как понятно из названия, открыли его в 2020 году. Это удалось сделать благодаря панорамному телескопу Pan-Starrs. С момента открытия ученые исследовали его, что позволило понять, что он принадлежит к "троянцам" – редкому для Земли типу космических тел, находящимся в точках Лагранжа L4 или L5 системы Солнце – Земля. Ранее у нашей планеты фиксировали только один подобный объект – астероид 2010 года TK7.

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Визуализация орбиты Земли и точек Лагранжа / Фото Phys

Точки Лагранжа системы Солнце – Земля

В системе из двух массивных космических тел существует пять точек, где их гравитация словно уравновешивается – это и есть точки Лагранжа (обозначаются буквами L). Третье тело, имеющее очень малую массу (по сравнению с другими двумя объектами) может быть расположено в этих точках Лагранжа и оставаться неподвижным относительно двух массивных объектов:

К примеру, в точке L1 системы Солнце – Земля (на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли в сторону Солнца) работает солнечная обсерватория SOHO и аппарат DSCOVR.

В точку L2 системы Солнце – Земля (на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли в другую от Солнца сторону) недавно отправили телескоп Джеймс Уэбб, там же расположен телескоп Gaia. Ранее у L2 работали обсерватории Planck и Herschel.

Точек Лагранжа L4 и L5 ранее достигали аппараты-двойники STEREO.

L4 и L5 располагаются на 60 градусов впереди и сзади линии Солнца – Земля. Они интересны тем, что они имеют большую стабильность и природный объект, оказавшись там, может оставаться в точках долгое время. Например, в L1, L2 и L3 такого сделать не получится, требуются регулярные коррекции орбиты.

Вероятно, можно сказать, что самыми известными "троянцами" являются астероиды в системе Солнце – Юпитер. Так сложилось, что самая большая планета Солнечной системы имеет довольно много астероидов, оказавшихся в своеобразной гравитационной ловушке двух точек Лагранжа. Поэтому эти космические тела – это прошлое нашей звездной системы, которое изучит аппарат Lucy . Согласно традиции, астероиды Юпитера в точке L4 называют в честь греческих героев, а в L5 – в честь троянцев. Однако вместе все они носят название "троянцев".



Троянские астероиды Юпитера / Фото Wikipedia

Троянский астероид Земли

Астероид 2010 TK7 был первым земным "троянцем", расположенным в L4. Он совсем небольшой – имеет диаметр около 0,3 километра. Затруднения с обнаружением объектов в этих точках Лагранжа связаны с близостью к Солнцу и возможными малыми размерами астероидов. Хотя остается вариант, что Земля действительно имеет всего пару "троянцев".

Объект 2020 XL5 удалось обнаружить благодаря кропотливому труду астрономов, использовавших телескоп Lowell Discovery, имеющий зеркало с диаметром 4,3 метра. Это позволило подтвердить, что ранее открытый астероид 2020 XL5 – это новый "троянец". Он уже гораздо больше первого. 2020 XL5 имеет диаметр 1 – 1,3 километра и расположен в L4. В течение как минимум четырех тысяч последующих лет объект будет находиться в указанной точке, после чего сможет "освободиться" – это позволяет отнести его к так называемому "переходному классу троянцев",

Это открытие очень важно, ведь "троянцы" Земли могут отображать, как и в случае с Юпитером, далекое прошлое Земли – здесь все зависит от того, насколько долго 2020 XL5 или 2010 TK7 находятся в гравитационной ловушке. Поэтому вероятная исследовательская автоматизированная миссия выглядит достаточно перспективно.