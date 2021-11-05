Microsoft уже выпустила патч для исправления проблемы, но сейчас он находится в тестовой стадии, а это означает, что его необходимо установить вручную в настройках операционной системы.

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Что исправляет патч

Патч KB4006746 исправляет неработоспособность таких функций, как:

  • сенсорная клавиатура;
  • голосовой ввод;
  • панель эмодзи.

А также устраняет проблемы с функциями:

  • "Начало работы";
  • и "советы" в Windows 11.

"Ножницы" не работают после исправлений

Интересно, что после установки патча инструмент "Ножницы" остается недоступным. Microsoft советует использовать пока клавишу Print Screen и редактировать скриншоты в Paint, пока проблема не будет решена.

Элегантное решение проблемы

Пользователи отмечают, что "оживить" "Ножницы" можно, изменив дату в системе на 30 октября. Когда приложение будет запущено, дату можно вернуть на корректную.