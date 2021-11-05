Microsoft уже выпустила патч для исправления проблемы, но сейчас он находится в тестовой стадии, а это означает, что его необходимо установить вручную в настройках операционной системы.

Интересно Система новая, проблемы старые: давний баг перебрался в Windows 11 – как он проявляется

Что исправляет патч

Патч KB4006746 исправляет неработоспособность таких функций, как:

сенсорная клавиатура;

голосовой ввод;

панель эмодзи.

А также устраняет проблемы с функциями:

"Начало работы";

и "советы" в Windows 11.

ПО можно установить, проверив наличие обновлений в разделе "Центр обновления" Windows.

"Ножницы" не работают после исправлений

Интересно, что после установки патча инструмент "Ножницы" остается недоступным. Microsoft советует использовать пока клавишу Print Screen и редактировать скриншоты в Paint, пока проблема не будет решена.

Элегантное решение проблемы

Пользователи отмечают, что "оживить" "Ножницы" можно, изменив дату в системе на 30 октября. Когда приложение будет запущено, дату можно вернуть на корректную.

Кстати, из-за просрочки сертификата также корректно не работает страница учетных записей в настройках Windows 11 с включенным режимом S-Mode. Microsoft заявляет, что работает над устранением известных проблем, однако не говорит, когда они будут исправлены.