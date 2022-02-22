Отыскать останки птиц, которые жили миллионы лет назад довольно сложно, ведь они плохо хранятся. И в этот раз ученым повезло и на расстоянии приблизительно 130 километров от западного окончания Великой китайской стены в провинции Ганьсу, Китай, палеонтологи отыскали останки древних птиц. Эти животные жили примерно 120 миллионов лет назад.

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Так происходили палеонтологические раскопки в провинции Ганьсу / Фото Phys

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Формация Чангма, Китай, является чрезвычайно ценной для палеонтологов, ведь это одно из самых больших мест на планете, где хранятся многочисленные кости птиц эпохи мезозоя. Всего там было найдено около 100 образцов, но многие кости были расколоты. Поэтому раскопанные окаменелости оказалось очень трудно идентифицировать. Всего было описано шесть образцов, которые состоят из черепов и других костей.

Поскольку образцы были довольно сильно раздавлены, их КТ-сканирование и полная сегментация могут занять годы. А могут даже не дать нам достаточно информации, потому что эти тонкие кости сплющены почти в одной плоскости и тогда почти невозможно их идентифицировать и понять, где проходят границы костей,

– рассказывает автор исследования.

И все же удалось идентифицировать по крайней мере некоторые кости. Оказалось, что среди окаменелостей есть остатки двух ранее неизвестных рода древних птиц:

Meemannavis ductrix – назван в честь китайского палеонтолога Мімман Чанг. Чанг стала первой женщиной в Китае, возглавившей институт палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине. У этой птицы не было зубов.

Brevidentavis zhangi – название этого животного означает "птица с короткими зубами". Зубы были больше похожи на маленькие колышки, которые плотно прилегали друг к другу.

Другие окаменелости, вероятно, относятся к птицам Gansus. Они были первыми известными "настоящими птицами" в мезозое. Например, археоптерикс был больше похож на динозавра.

Еще одной изюминкой оказалось открытие так называемого преддентария – это небольшая кость в передней части нижней челюсти зубатых птиц. Исследования показывают, что эта кость имела хрящ и могла двигаться и даже использоваться как один из органов чувств. Это помогало таким птицам охотиться.

Такие открытия ярко показывают, что уже 120 миллионов лет назад существовало множество видов птиц. Правда, многие из них вымрет, а те, которые останутся – превратятся в современных птиц.