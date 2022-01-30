Украинский государственный спутник "Січ 2-30" был запущен на орбиту 13 января 2022 года на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Скоро возникла информация, что со спутником удачно установили связь. А теперь известно, что у "Січі" возникли проблемы.

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"Січ 2-30" будет заниматься фотографированием земной поверхности с разрешением 7,8 метра на пиксель / Фото фейсбук ДП КБ "Южное"

Проблемы в "Січі"

Отправив телеметрию, "Січ" подтвердил, что с ним все хорошо и приборы работают нормально. Но оказалось, что особенности его вывода на орбиту не позволили установить устойчивую связь. Поэтому была нарушена ориентация спутника в пространстве – вероятно, "Січ" не смог получить соответствующих команд из центра управления.

В результате такого конфуза, "Січ" получил такую ​​ориентацию, когда на солнечные панели попадают не непосредственные солнечные лучи, а свет, отразившийся от поверхности Земли или солнечные лучи под малым углом. Вероятно, спутник оказался ориентированным на планету "вверх ногами". Очевидно, что в такой ситуации аппарат не может получать достаточно энергии для полноценного функционирования и, что главное, для того чтобы восстановить ориентацию в пространстве.

"Січ 2-30" самостоятельно перешел в режим "энергосбережения", что позволит ему буквально дождаться, когда пространственная ориентация будет восстановлена ​​в результате воздействия гравитационного и магнитного полей Земли и влияния частиц атмосферы. Специалисты ожидают, что ориентация восстановится через 1 – 2 месяца и тогда спутник получит достаточно энергии для окончательной корректировки пространственной ориентации и начала работы.