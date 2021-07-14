В TikTok новый тренд: живые фото захватывают соцсеть

Социальная сеть TikTok предлагает своим пользователям большое количество фильтров и масок. Одна из таких набрала популярность в последнее время. Она позволяет "оживлять" фото, заставляя изображенных на них людей двигаться и говорить.

Интересно, что фильтр подходит не только для человеческого лица, но и для животных. Пользователи уже сняли почти 300 тысяч видео с помощью этого фильтра.

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"Живые" фото

В сети новый эффект сравнивают с живыми портретами из книг и фильмов о Гарри Поттере – там они могли разговаривать, двигаться и даже путешествовать между различными полотнами.

Владелец этой собаки применил фильтр на его фотографии: видео

Алгоритмы популярного фильтра даже подстраивают движения губ под слова песен: видео

А некоторые используют фильтр, чтобы привести в движение портреты умерших родственников: видео

Или свои детские фотографии: видео

Напомним, недавно соцсеть "взорвалась" другим трендом – с полотенцами. Two Towel Challenge предлагал двум участникам взять по полотенцу и переплести их крест-накрест. Далее нужно разъединиться, не отрывая рук от своего полотенца.