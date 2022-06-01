У Starlink появится конкурент: Россия хочет создать собственную систему спутникового интернета

Страна аналогов собралась создать свою версию Starlink. На проект выделили значительную сумму. Космическое агентство России на своем сайте опубликовало детали.

Реализовать замысел собираются к 2030 году. В общей сложности планируют распилить потратить 180 миллиардов рублей. Получится ли у России хоть что-то без доступа к западным технологиям, покажет время, однако учитывая полуживое положение технологической сферы оккупантов после введения санкций, надеяться они могут разве что на очередные муляжи.

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Starlink по-русски

Проект окрестили "Сфера". Его идея состоит в том, чтобы "объединить в единую систему возможности и услуги, появившиеся вместе с развитием космических технологий".

Проведя анализ мировых трендов, мы пришли к заключению, что идти по пятам конкурентов нет смысла, нужны новые подходы и предложения. Они не должны фокусироваться на каком-то узком сегменте, например, предоставлении широкополосного доступа в интернет, а должны увязывать в общую линейку продукты и сервисы, основанные на возможностях связи, навигации, метеорологии, телерадиовещании, спутниковом интернете, дистанционном зондировании Земли,

– говорит Сергей Прохоров, директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера".

Как отмечают в "Роскосмосе", сегодня спутниковой связью пользуются в основном работающие в труднодоступных районах нефтяники и газовики, а также банковский сектор и госпотребители. Новая услуга будет полезна широкому кругу потребителей. Например, работникам логистики, долгое время находящимся в пути, где нет мобильной связи. Спутники смогут отслеживать перемещение грузов и пассажиров по железной дороге, морскому или автомобильному транспорту, будут давать связь пассажирам в пути.

Кроме того, все передовые страны стремятся к развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем. Тот, кто первым соберет на своей платформе возможности спутникового наблюдения, позиционирования и телекоммуникаций, получит шанс построить сеть беспилотников в глобальном масштабе — в воздухе, на земле, на воде,

– говорится в заявлении.

Текущая конфигурация "Сферы" предполагает:

Запуск 137 спутников (132 серийных и пять экспериментальных) группировки интернета "Марафон".

Шесть аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет.

Четыре спутника связи "Экспресс-РО".

А также спутники наблюдения Земли. Среди них аппараты "Беркут-О" (смотровая съемка), "Беркут-ВД" (высокодетальная съемка) и "Беркут-Х" (радиолокационная съемка).

Планируется, что пропускная способность одного аппарата "Скиф" составит более 150 гигабит в секунду.