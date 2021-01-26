Похоже, что популярный музыкальный сервис Spotify предложит пользователям не только музыку и подкасты, но и аудиокниги. Платформа запустила пилотный проект, в рамках которого пользователям стали доступны несколько известных произведений в формате аудиокниг.

Источник: Engadget.

Согласно имеющимся данным, в рамках пилотного проекта на платформе Spotify появились девять известных произведений в формате аудиокниг на английском языке. Это не первый случай, так как в прошлом сервис уже публиковал чтение первой части серии книг о Гарри Поттере.

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Какие книги можно прослушать

Как и в прошлый раз, сервис привлек к чтению известных людей, в том числе популярную актрису Хилари Суонк и актера Фореста Витакера.

Что касается репертуара, то он не велик и включает в себя всего девять книг, в том числе такие известные:

"Франкенштейн" Мэри Шелли,

"Большие надежды" Чарльза Диккенса,

"Убеждение" Джейн Остин.

В дополнение к этому, каждое литературное произведение сопровождается комментариями профессора Гарварда Гленды Карпио. Доступ к аудиокнигам будут иметь все пользователи сервиса.

Пока неизвестно, планирует ли Spotify развивать данное направление, добавляя больше аудиокниг на свою платформу. Представители сервиса не комментируют данный вопрос, но отмечают, что Spotify реализует различные проекты в тестовом режиме, некоторые из которых не предназначены для запуска в широкие массы.