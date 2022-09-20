В настоящее время опция доступна только в США. Там пользователи могут покупать отдельные аудиокниги из библиотеки, насчитывающей 300 000 наименований. Слушатели могут просматривать и прослушивать аудиокниги в приложении, и как только они выберут книгу, которую хотят купить, они будут перенаправлены за пределы приложения для совершения покупки.

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Библиотека состоит из изданий самых популярных издательств, а также независимых издателей и авторского контента.

Напомним, что ранее в этом году Spotify приобрел компанию Findaway , занимающуюся аудиокнигами и позволяющую авторам-любителям создавать, распространять и монетизировать свои работы. Пользователи Findaway могут загружать свои работы на Spotify, как и на любую другую платформу для аудиокниг, но приложение может стать ключом к новым бизнес-моделям.

Новая бизнес-модель для продажи аудиокниг

Компания считает, что в будущем сервис сможет применить фримиум-модель. По мнению Spotify авторы издаваемых самостоятельно аудиокниг с гораздо большей вероятностью согласятся на доход от рекламы, чем на прямую покупку. Большим издателям такой подход может не показаться весьма интересным, но в компании считают, что со временем они согласятся перейти на такую модель.

Spotify также рассчитывает привлечь новых слушателей, ранее не пользовавшихся таким контентом как аудиокниги. Сейчас отчасти для прослушивания такого контента требуются специальные проигрыватели и добавление вертикали аудиокниг в общую библиотеку Spotify поможет пользователям, возможно раньше никогда их не слушавшим, открыть для себя этот контент.

Около половины населения США никогда не слушали аудиокнигу. Мы надеемся помочь им понять эту концепцию. Мы надеемся подтолкнуть их попробовать, а пробующие часто возвращаются. Я думаю, что это чистый позитив для всех,

– сказала Мишель Кобб, исполнительный директор Ассоциации аудиоиздателей (APA).

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Зачем Spotify аудиокниги

Для Spotify переход на аудиокнигу является частью его попытки стать менее зависимым от музыки. Музыка дорога, а механические и издательские роялти отнимают значительную часть дохода. Именно поэтому компания потратила более 1 миллиарда долларов на технологию и контент подкастов.