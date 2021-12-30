Вокруг Starbase, которую консерваторы упорно называют Бока-Чика, до сих пор идет своеобразная борьба. Дело в том, что орбитальные запуски из этого городка SpaceX проводить не может, пока не завершатся публичные обсуждения и экологическая экспертиза. А ее результаты постоянно задерживались. Более того, если оценка окажется неутешительной, SpaceX вообще будет запрещено проводить запуски с этого побережья. Что ж, на этот раз ничего нового – результаты снова задерживают.

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Подробнее о задержке

Ранее глава SpaceX Илон Маск говорил, что первый орбитальный полет точно не состоится до конца 2021 года. Проблема была все в той же экологической экспертизе, которую проводит Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA), а точнее, в скорости ее делать. FAA получило более 18 тысяч письменных обращений от граждан и ей нужно было время, чтобы эту информацию проработать.

Вскоре появилось новое заявление Маска. Миллиардер говорил, что надеется провести в декабре 2021 года несколько тестов и совершить первый орбитальный запуск Starship уже в январе 2022 года. Статические огневые испытания и другие тесты проводились в декабре 2021 года успешно. Но теперь точно понятно, что в январе 2022 года орбитальный полет не состоится.

Опять экологическая экспертиза

В FAA заявили 28 декабря 2021 года, что Управление не успевает выполнить экспертизу в срок до 31 декабря 2021 года. "Не успевает" – это слабо сказано, ведь FAA сообщило, что им нужно еще минимум два месяца. Задержка снова связана с тем, что Управление гражданской авиации не успевает обработать тысячи комментариев, которые получили от граждан. Поэтому можно смело говорить, что первый орбитальный полет состоится точно не раньше марта 2021 года.