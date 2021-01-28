По мнению команды Signal, массовый приток пользователей делает общение в мессенджере менее защищенным. При этом, по их словам, руководство компании не предпринимает никаких шагов для исправления ситуации.

Источник: The Verge

После того, как стало известно, что WhatsApp меняет свою политику в отношении данных пользователей, мессенджеры Telegram и Signal зафиксировали небывалый рост новых регистраций.

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Что происходит в компании

За первые 12 часов после объявленных изменений к Signal присоединилось около 2 миллионов человек. Данные аналитической платформы мобильных приложений Sensor Tower показывают, что с 6 по 10 января во всем мире приложение установили почти 7,5 миллиона раз. Таким образом мессенджер взлетел на первую строчку магазинов приложений в 70 странах.

Такой быстрый рост Signal вызывает беспокойство среди работников компании. Определенные вопросы вызывают новые функции мессенджера, такие как создание собственной криптовалюты и групповые чаты по ссылке, в которых можно собрать до 1000 пользователей. Некоторые опасаются, что ими могут воспользоваться экстремисты, поскольку у мессенджера нет надлежащей политики для нейтрализации этих рисков.

Свои вопросы относительно Signal возникли даже у Илона Маска, который ранее рекомендовал своим пользователя перейти на этот мессенджер.

Но, как сообщают в компании, все эти проблемы остаются без внимания руководства, которое заинтересовано только в преодолении порога в 100 миллионов пользователей для дальнейшего сбора инвестиций.