У швейцарской мумии нашли трех живых родственников

Команда генетиков провела анализ митохондриальной ДНК мумии из Швейцарии. К их удивлению у умершей сотни лет назад женщины нашлись живые сегодня родственники.

Мумию Анны Катарины Бишофф обнаружили в 1975 году во время реставрации церкви Barfüsser, что в Базеле. Тогда, 20 октября, рабочие обнаружили кладовку с кирпичными стенами, в которой на куче костей лежали два хорошо сохранившихся гроба. В одном из них находился скелет, а в другом – мумия, которая позже станет известна как Леди, или Мумия церкви Барфюссера. Близкое к алтарю расположение указывало на высокий статус Анны Бишофф при ее жизни. Исследовать ее останки взялась Кристина Вурст из центра Eurac Research совместно с коллегами из Италии и Швейцарии.

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Мумия церкви Барфюссера

Анна Катарина Бишофф родилась в 1719 году, а умерла в 1787 году в Базеле. Она была женой пастора Лукаса Гернлера. В браке родила семерых детей, только двое из которых выжили. Женщина была маленького роста – всего 142 сантиметра, а складки кожи указывали на ее полное тело. Исследования показали, что труп мумифицировался благодаря сульфиду ртути, который обнаружили по всему телу, особенно в легких, а также благодаря условиям внутри гроба и погребальной камеры.



Здесь нашли мумию Анны Бишофф / Фото Adrian Michael

О чем узнали исследователи

Сначала ученым благодаря анализу исторических документов удалось проследить генеалогическое дерево Анны Бишофф по материнской линии на семь поколений назад, до 1512 года, когда родилась Юстина Фробен.

Непрерывная материнская линия Юстины охватывает 15 поколений и ведет к брату и сестре, родившихся в Базеле в 1928 и 1938 годах.

Кроме того, третьим потенциальным родственником оказался житель Огайо, материнская линия которого доходит до сестры Анны Бишофф. Один из предков этого мужчины эмигрировал в США в XIX веке.

На основе этих данных провели соответствующие анализы ДНК, подтвердив результаты: эти трое дальние родственники Анны Катарины Бишофф.

Образцы ДНК семей были проанализированы и показали совпадение с ДНК мумии более чем на 99,8 процента.

Прямая связь через зятя Анны Катарины Бишофф приводит также к британскому политику Борису Джонсону, который сегодня занимает пост премьер-министра Великобритании, о чем было известно ранее.

Наличие ртути в тканях тела указывало на то, что при жизни Анна прошла через ингаляционную терапию ртутью. Во время процесса человека помещали в специальную камеру, где он вдыхал пары ртути. Эту процедуру применяли для лечения тяжелых случаев сифилиса. Ученые, к сожалению, не могут сказать, что именно стало причиной смерти Анны: болезнь или ее лечение.