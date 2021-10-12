Мумию Анны Катарины Бишофф обнаружили в 1975 году во время реставрации церкви Barfüsser, что в Базеле. Тогда, 20 октября, рабочие обнаружили кладовку с кирпичными стенами, в которой на куче костей лежали два хорошо сохранившихся гроба. В одном из них находился скелет, а в другом – мумия, которая позже станет известна как Леди, или Мумия церкви Барфюссера. Близкое к алтарю расположение указывало на высокий статус Анны Бишофф при ее жизни. Исследовать ее останки взялась Кристина Вурст из центра Eurac Research совместно с коллегами из Италии и Швейцарии.
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Мумия церкви Барфюссера
Анна Катарина Бишофф родилась в 1719 году, а умерла в 1787 году в Базеле. Она была женой пастора Лукаса Гернлера. В браке родила семерых детей, только двое из которых выжили. Женщина была маленького роста – всего 142 сантиметра, а складки кожи указывали на ее полное тело. Исследования показали, что труп мумифицировался благодаря сульфиду ртути, который обнаружили по всему телу, особенно в легких, а также благодаря условиям внутри гроба и погребальной камеры.
Здесь нашли мумию Анны Бишофф / Фото Adrian Michael
О чем узнали исследователи
- Сначала ученым благодаря анализу исторических документов удалось проследить генеалогическое дерево Анны Бишофф по материнской линии на семь поколений назад, до 1512 года, когда родилась Юстина Фробен.
- Непрерывная материнская линия Юстины охватывает 15 поколений и ведет к брату и сестре, родившихся в Базеле в 1928 и 1938 годах.
- Кроме того, третьим потенциальным родственником оказался житель Огайо, материнская линия которого доходит до сестры Анны Бишофф. Один из предков этого мужчины эмигрировал в США в XIX веке.
- На основе этих данных провели соответствующие анализы ДНК, подтвердив результаты: эти трое дальние родственники Анны Катарины Бишофф.
- Образцы ДНК семей были проанализированы и показали совпадение с ДНК мумии более чем на 99,8 процента.
- Прямая связь через зятя Анны Катарины Бишофф приводит также к британскому политику Борису Джонсону, который сегодня занимает пост премьер-министра Великобритании, о чем было известно ранее.