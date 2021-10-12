Мумию Анны Катарины Бишофф обнаружили в 1975 году во время реставрации церкви Barfüsser, что в Базеле. Тогда, 20 октября, рабочие обнаружили кладовку с кирпичными стенами, в которой на куче костей лежали два хорошо сохранившихся гроба. В одном из них находился скелет, а в другом – мумия, которая позже станет известна как Леди, или Мумия церкви Барфюссера. Близкое к алтарю расположение указывало на высокий статус Анны Бишофф при ее жизни. Исследовать ее останки взялась Кристина Вурст из центра Eurac Research совместно с коллегами из Италии и Швейцарии.

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Мумия церкви Барфюссера

Анна Катарина Бишофф родилась в 1719 году, а умерла в 1787 году в Базеле. Она была женой пастора Лукаса Гернлера. В браке родила семерых детей, только двое из которых выжили. Женщина была маленького роста – всего 142 сантиметра, а складки кожи указывали на ее полное тело. Исследования показали, что труп мумифицировался благодаря сульфиду ртути, который обнаружили по всему телу, особенно в легких, а также благодаря условиям внутри гроба и погребальной камеры.



Здесь нашли мумию Анны Бишофф / Фото Adrian Michael

Наличие ртути в тканях тела указывало на то, что при жизни Анна прошла через ингаляционную терапию ртутью. Во время процесса человека помещали в специальную камеру, где он вдыхал пары ртути. Эту процедуру применяли для лечения тяжелых случаев сифилиса. Ученые, к сожалению, не могут сказать, что именно стало причиной смерти Анны: болезнь или ее лечение.

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